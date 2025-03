Morte Astori, stasera la sentenza in Cassazione per il professor Galanti

Ricorre oggi l'anniversario della morte di Davide Astori. Dopo 7 anni il ricordo e il legame con l'ex capitano della Fiorentina resta fortissimo per tutto il mondo viola. E proprio stasera verrà messa l'ultima parola sul processo penale a carico del professor Giorgio Galanti, ex direttore di medicina dello sport dell'ospedale di Careggi. Il medico è stato condannato in primo grado a un anno di reclusione per omicidio colposo: per l'accusa avrebbe tralasciato di svolgere alcuni esami in contrasto con le linee guida sanitarie. La sentenza è stata confermata nel luglio 2024 dalla Corte d'appello di Firenze.