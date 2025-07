Montiel, vi ricordate? Può tornare in Italia: ecco dove

Montiel torna in Italia: possibile futuro in Serie D al San Donato Tavarnelle

Un nome noto ai tifosi viola potrebbe presto tornare a calcare i campi italiani. Tofol Montiel, ex talento della Fiorentina, è infatti vicinissimo al San Donato Tavarnelle, formazione toscana che milita in Serie D. A rilanciare la notizia è La Nazione, in edicola questa mattina.