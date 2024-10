Montella, futuro in Inghilterra? Ci pensa una big in difficoltà

L'ex tecnico della Fiorentina Vincenzo Montella è in corso per la panchina del Manchester United

Gli occhi del Manchester United su Vincenzo Montella. L'ex tecnico viola, attualmente ct della Turchia, potrebbe entrare in corsa per la prestigiosa panchina dei Red Devils. Secondo l'indiscrezione di A Spor, l'allenatore sarebbe il primo nome in cima alla lista di preferenze nel caso in cui dovesse saltare la testa di Erik ten Hag. L'avvio di stagione disastroso (otto punti in sette partite) potrebbe rendere necessario un cambio in panchina, con Montella indiziato principale visti gli ottimi risultati ottenuti sulla panchina turca.