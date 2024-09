Maxime Lopez deluso: “Dalla finale di Conference alla B, non me l’aspettavo”

L'ex viola Maxime Lopez non nasconde la sua amarezza: "Devo essere onesto, è stata una stagione complicata per me"

Un anno fa Maxime Lopez era da poco sbarcato alla Fiorentina e sperava di fare un altro step in avanti, dopo 3 buone stagioni in Serie A nel Sassuolo. Oggi invece il francese si è ritrovato a ricominciare da molto indietro, con il Paris FC nella Serie B francese. "E' stato sorprendente fare una finale di Conference League con la Fiorentina e dopo due mesi firmare con il Paris FC. Voglio essere onesto, la scorsa stagione è stata complicata e anche l'estate lo è stata. Non volevo rimanere al Sassuolo ma non ho ricevuto molte offerte. Solo negli ultimi giorni mi hanno cercato dei club della Ligue 1 ma ormai avevo già dato la mia parola" le parole di Maxime Lopez ad RMC.