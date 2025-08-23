Maleh pronto a cambiare squadra, si muove una neopromossa

La Cremonese di Davide Nicola si prepara al ritorno in Serie A, dopo aver conquistato la promozione nello spareggio contro lo Spezia. I lombardi stanno cercando di rinforzare la propria rosa, ed hanno ufficiaizzato due innesti di esperienza come Sanabria e Payero. Ma la Cremonese sarebbe vicina anche ad un ex viola per il centrocampo
Dopo la parentesi ad Empoli, Youssef Maleh cambierà nuovamente squadra. Su di lui c'è una neopromossa
Nuova sfida?—
Youssef Maleh ha passato gli ultimi mesi in prestito all'Empoli, ma adesso è tornato al Lecce. Il ragazzo non semnra rientrare nei piani della socirtà, e la Cremonese è sempre più vicina a lui, come riporta Calciomercato.com
