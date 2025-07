Maglia numero 10 e contratto top: Bernardeschi è un nuovo giocatore del Bologna

Federico Bernardeschi torna in Serie A e lo fa con la maglia del Bologna. L’ex giocatore della Fiorentina, reduce dall’esperienza in MLS con il Toronto, è stato ingaggiato a parametro zero dal club rossoblù, che ha già ufficializzato anche l’arrivo di Ciro Immobile. Il talento toscano si prepara a lavorare nuovamente con Vincenzo Italiano, suo ex allenatore.