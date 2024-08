Lutto nel mondo del calcio: è scomparso l’ex tecnico viola Sven-Goran Eriksson

E' morto a 76 anni Sven-Goran Eriksson: allenatore e dirigente sportivo svedese, che tra le altre è stato tecnico della Fiorentina dal 1987 al 1989, Sampdoria e Lazio. Nei giorni scorsi aveva fatto commuovere tutti con un bellissimo messaggio d'addio e in questi minuti è arrivata la notizia della sua morte, con un breve comunicato. Era malato di cancro al pancreas e in questi ultimi mesi aveva più volte parlato delle sue ultime volontà, tra cui quella di allenare il Liverpool una volta nella vita. Dopo aver rivelato che gli restava un anno di vita aveva intrapreso una sorta di tour d'addio negli stadi, compreso il Marassi di Genova dove era stato accolto da lacrime e applausi. Si è spento in casa circondato dai suoi familiari