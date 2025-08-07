Ljajic non si ferma: a 34 anni firma un contratto record in Bosnia-Erzegovina

Dopo due anni nella squadra della sua città, il Novi Pazar, che ha contribuito a portare fino alla disputa dei preliminari di Conference League, per Adem Ljajic è pronta una nuova avventura nel mondo del calcio balcanico. Secondo Mozzartsport, infatti, è imminente il trasferimento dell'ex Fiorentina, Roma e Torino all'FK Sarajevo.