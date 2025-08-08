L’ex viola Pettinari riparte da Prato. È il nuovo responsabile delle giovanili

Leonardo Pettinari riparte da casa sua, Prato. Con un passato sia da giocatore che da allenatore all'interno delle giovanili della Fiorentina, l'ex centrocampista entra nella dirigenza laniera. L'annuncio arriva direttamente dal club:
L'annuncio della società pratese
Vi ricordate di Leonardo Pettinari? Cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina, ha vestito le maglie di Sangiovannese, Reggina, Ravenna, Cittadella, Atalanta (esordio in Serie A nel 2011) e Varese. Percorso poi da tecnico nel vivaio tra La Querce e Fiorentina. Oggi lo ritroviamo in biancazzurro: è il nuovo Responsabile della Scuola Calcio e del Settore Giovanile dell’AC Prato.
