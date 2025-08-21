La Juventus aspetta che l'Atletico Madrid si avvicini alle condizioni per la cessione di Nico Gonzalez dopo solo un anno di permanenza.
La Juventus vuole Zhegrova: tutti al lavoro per la cessione di Nico Gonzalez
Il club bianconero, infatti, vuole mettere le mani sull'esterno kosovaro del Lille Edon Zhegrova, ma per farlo deve liberarsi dell'argentino ex viola, ormai non più centrale nel progetto di Igor Tudor. Il club bianconero non scende dalla richiesta di 30 milioni, una cifra che serve per evitare minusvalenze.
Difficile che l'Atletico possa soddisfare tale richiesta e per questo si valutano strade alternative. Damien Comolli infatti, si legge su Tuttosport, avrebbe aperto anche al prestito con l'obbligo di riscatto a condizioni facili da raggiungere, ovvero la stessa formula utilizzata per cedere Douglas Luiz al Nottingham Forest. In questo modo la cifra dell'operazione scenderebbe a poco più di 20 milioni visto che quello è quanto peserà a bilancio Nico Gonzalez tra un anno.
