Kouamè: “Firenze nel cuore, la porterò sempre con me. Mi presero da rotto”

Le parole in conferenza stampa di presentazione dell'attaccante Christian Kouamè, arrivato all'Empoli dalla Fiorentina in quest'ultimo mercato

In conferenza stampa di presentazione, l'ex attaccante della Fiorentina, Christian Kouamè, passato in prestito all'Empoli, ha parlato del suo percorso in maglia viola. Queste le sue parole: