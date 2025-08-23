Kayode trascina il Brentford, tifosi in estasi: “Terzino più forte della Premier”

Michael Kayode brilla nel successo del Brentford contro l’Aston Villa: prestazione top e tifosi in delirio sui social.

Redazione VN 23 agosto 2025 (modifica il 23 agosto 2025 | 23:44)

Il Brentford festeggia una vittoria prestigiosa per 1-0 contro l’Aston Villa e, tra i protagonisti assoluti, spicca Michael Kayode. L’ex terzino della Fiorentina, arrivato in estate per 17 milioni di euro, si è già conquistato l’affetto dei tifosi delle Bees grazie a una prestazione solida e brillante.

Nonostante non abbia preso parte al gol decisivo firmato da Ouattara, Kayode ha messo in mostra personalità, corsa e qualità, risultando il migliore in campo secondo i dati statistici. La sua capacità di coprire l’intera fascia, unita a interventi difensivi puntuali e ripartenze fulminanti, ha fatto la differenza contro una squadra ostica come l’Aston Villa.

Al termine della gara, i tifosi del Brentford si sono scatenati sui social con elogi e commenti entusiasti. “Michael Kayode è pazzesco. Che prestazione incredibile! Il miglior terzino destro del campionato”, ha scritto un supporter. Un altro ha aggiunto: “Michael Kayode è costato al Brentford 17 milioni di euro, il che rende la Fiorentina la squadra più stupida di SEMPRE. Tra un anno vale 50 milioni”.