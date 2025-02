L'esordio di Kayode in Premier League

Al 76' minuto della sfida tra Brentford e Tottenham, Micheal Kayode ha debuttato in Premier League. Il risultato però è amaro, perché il suo Brentford è caduto in casa per 0-2 contro gli Spurs. Kayode è entrato al posto di Ajer giocando da terzino destro. Adesso le Bees sono attese dal West Ham nella prossima gara di campionato.