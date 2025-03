In Croazia tutti pazzi per Fruk. Il CT: “È il miglior giocatore del campionato”

Toni Fruk continua ad incantare con la maglia del Rijeka in Croazia e così è arrivata la prima convocazione in nazionale maggiore

L'ex meteora della Fiorentina, Toni Fruk, sta incantando veramente tutti in Croazia. Il trequartista classe 2001 fu pagato dalla Fiorentina 1,5 milioni nel 2019 dal Mouscron, anche se a Firenze c'è stato veramente poco, essendo sempre andato a giocare in prestito. Nell'estate del 2023 la Fiorentina lo lasciò partire a zero al Rijeka, mantenendo, però, il 50% sulla futura rivendita. Scelta che adesso potrà rivelarsi preziosa, visto che il suo valore sta crescendo a dismisura. In questo campionato, infatti, l'ex viola sta trascinando la sua squadra con 10 gol e 9 assist e adesso è arrivata anche la prima convocazione con la Croazia. Queste le parole del CT Zlatko Dalic nei suoi confronti: