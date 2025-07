Il cordoglio di Eugenio Giani per la scomparsa di Celeste Pin

“Sono colpito e profondamente addolorato per la perdita di Celeste Pin. Celeste è stato un grande calciatore, un difensore di assoluto livello, indossando anche la maglia della Nazionale Under 21. Al termine della carriera professionistica ha scelto Firenze, dove è rimasto con la sua famiglia, emergendo come commentatore sportivo, operatore economico e identificandosi sempre con Firenze e con la Toscana. Il pensiero commosso va alla sua famiglia, alla sua persona, solare e bella, che oggi ci lascia”.