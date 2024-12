Ianis Hagi, Firenze nel cuore: “Un posto speciale. E quanto talento c’era!”

"I diciotto mesi alla Fiorentina sono stati cruciali per la mia crescita: ho giocato solo due partite in prima squadra, ma è stata l’esperienza di vita e di calcio in cui ho imparato di più. Mi ha aiutato a capire chi sono. Con i tifosi è nato un bel rapporto: mi scrivono ancora con affetto e mi chiedono di tornare". Ianis Hagi parla così di Firenze e della Fiorentina a Gianlucadimarzio.com. "Sto bene a Glasgow, amo i Rangers e ho vinto tanti trofei qui, di certo Firenze avrà sempre un posto speciale nel mio cuore".