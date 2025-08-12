Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS altre news ex viola Iachini: “La Fiorentina farà una grande stagione. Pioli allenatore di qualità”

altre news

Iachini: “La Fiorentina farà una grande stagione. Pioli allenatore di qualità”

Iachini su Palladino
L'ex allenatore della Fiorentina Giuseppe Iachini sulla squadra di Stefano Pioli
Redazione VN

L'ex allenatore della Fiorentina, Giuseppe Iachini, ha rilasciato un'intervista a Oggi Sport Notizie in cui ha parlato anche della squadra gigliata:

Io penso che Pioli abbia tutte le qualità e le caratteristiche per fare bene conosce l’ambiente è stimato dai tifosi, e sono convinto che la Fiorentina farà una grande stagione. I cambi di allenatori è una cosa che più o meno c’è sempre stata. Le società cercano sempre di trovare la quadra giusta. Poi ho visto che, qualche club, ha puntato su allenatori esperti che hanno alle spalle anni e anni di esperienza.

Vlahovic

Lui è un ragazzo molto emotivo che vive di emozioni, io l’ho avuto a Firenze. Sicuramente è una situazione complicata ma anche lui deve capire cosa è meglio per lui, lavorando e migliorando quotidianamente.

Leggi i
commenti
Altre news: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA