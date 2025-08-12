Iachini: “La Fiorentina farà una grande stagione. Pioli allenatore di qualità”

L'ex allenatore della Fiorentina, Giuseppe Iachini, ha rilasciato un'intervista a Oggi Sport Notizie in cui ha parlato anche della squadra gigliata:
Io penso che Pioli abbia tutte le qualità e le caratteristiche per fare bene conosce l’ambiente è stimato dai tifosi, e sono convinto che la Fiorentina farà una grande stagione. I cambi di allenatori è una cosa che più o meno c’è sempre stata. Le società cercano sempre di trovare la quadra giusta. Poi ho visto che, qualche club, ha puntato su allenatori esperti che hanno alle spalle anni e anni di esperienza.
Lui è un ragazzo molto emotivo che vive di emozioni, io l’ho avuto a Firenze. Sicuramente è una situazione complicata ma anche lui deve capire cosa è meglio per lui, lavorando e migliorando quotidianamente.
