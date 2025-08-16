Viola News
Gilardino su Nzola: “Straordinario averlo con noi. Dovrà fare la differenza”

Alberto Gilardino ha parlato anche di M'Bala Nzola, arrivato da qualche giorno in nerazzurro dalla Fiorentina
Parlando alla vigilia della sfida di Coppa Italia tra Cesena e Pisa, Alberto Gilardino ha parlato anche di M'Bala Nzola, arrivato da qualche giorno in nerazzurro dalla Fiorentina.

E' davvero importante e straordinario avere con noi M'Bala così come Juan (Cuadrado). Possono e devono portare all'interno del gruppo la loro esperienza in modo positivo per quello che hanno fatto nella loro carriera. Devono mettersi al servizio della squadra e dei ragazzi, con le loro qualità dovranno fare la differenza quando giocheranno e lo sanno anche loro. Ci vorrà un periodo di adattamento, sia fisico che tecnico-tattico perché arrivano entrambi da un periodo di inattività e bisognerà essere cauti nella gestione

