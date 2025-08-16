Gilardino su Nzola: “Straordinario averlo con noi. Dovrà fare la differenza”

Parlando alla vigilia della sfida di Coppa Italia tra Cesena e Pisa, Alberto Gilardino ha parlato anche di M'Bala Nzola, arrivato da qualche giorno in nerazzurro dalla Fiorentina.
E' davvero importante e straordinario avere con noi M'Bala così come Juan (Cuadrado). Possono e devono portare all'interno del gruppo la loro esperienza in modo positivo per quello che hanno fatto nella loro carriera. Devono mettersi al servizio della squadra e dei ragazzi, con le loro qualità dovranno fare la differenza quando giocheranno e lo sanno anche loro. Ci vorrà un periodo di adattamento, sia fisico che tecnico-tattico perché arrivano entrambi da un periodo di inattività e bisognerà essere cauti nella gestione
