Ghilardi guarda avanti: “Nessun rancore nei confronti della Fiorentina”

L'ex difensore del Verona, passato da pochi giorni alla Roma, Daniele Ghilardi, ha parlato ai microfoni di Radio Radio anche della scelta fatta dalla Fiorentina di non ricomprarlo alla metà del prezzo, ma incassare il tesoretto dovuto dal 50% sulla futura rivendita che i viola avevano fissato per lui con i gialloblù. Le sue parole:
Nessun rancore verso la Fiorentina. Mi hanno cresciuto, ho fatto tutte le giovanili lì. Ora sono arrivato in una grande squadra come la Roma, quindi sono contento. Sono scelte di calcio, è normale. Io a centrocampo? Se il mister me lo chiede, gioco anche in porta! Ho fatto il centrocampista alla Fiorentina fino all’Under 17/18, quindi sì, lo farei volentieri.
