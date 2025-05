Gazzetta: “Italiano, alti e bassi con la dirigenza viola. Ecco perché non rinnovò”

La Gazzetta dello Sportsi sofferma sul futuro di Vincenzo Italiano. L'allenatore del Bologna piace tantissimo al Milan, pronto a fare pazzie per portarselo a Milano. In casa rossoblù regna preoccupazione, con l'allenatore che ancora non ha fatto chiarezza sul suo futuro. Il noto quotidiano si è soffermato, per parlare di questo aspetto, anche sulle questioni che hanno riguardato l'addio di Italiano da Firenze: