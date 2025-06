Gattuso sarà il nuovo ct della Nazionale. Prossima settimana l’accordo formale

Manca davvero poco e Gennaro Gattuso sarà ufficializzato come nuovo ct della Nazionale Italiana dopo l'esonero di Luciano Spalletti. A renderlo noto sono i colleghi di Sky Sport che spiegano che "L'operazione 'Azzurro per gli azzurri' verrà formalizzata all'inizio della prossima settimana con Gennaro Gattuso che diventerà nuovo ct al posto di Luciano Spalletti e uno staff che comprenderà altri ex azzurri". Secondo l'emittente, in Federazione entrerà anche Cesare Prandelli, con un ruolo di coordinamento dei vivai. Gattuso firmerà un contratto annuale.