Gattuso nuovo CT? Montolivo: “Non gode della mia stima”. Ecco (forse) il perché

Durante l’ultima puntata di Calciomercato – L’Originale, uno dei temi più discussi è stato il possibile approdo di Gennaro Gattuso sulla panchina della Nazionale Italiana. L’ex tecnico del Milan è sempre più vicino alla nomina come nuovo CT: secondo quanto riportato, è atteso un incontro con il presidente FIGC Gabriele Gravina la prossima settimana, che potrebbe portare alla firma e alla definizione dell’accordo.

In studio era presente anche Riccardo Montolivo, ex viola e, per l'appunto, rossonero, che con Gattuso ha vissuto momenti tutt’altro che semplici. Durante l’esperienza di Rino sulla panchina del Milan, infatti, Montolivo perse la fascia di capitano e venne progressivamente escluso dal progetto tecnico, restando ai margini della rosa.