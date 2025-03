Freitas ricorda Astori: “Una vita interrotta troppo presto, ma la tua memoria vivrà”

Oggi ricorrono i 7 anni dalla scomparsa del capitano della Fiorentina, Davide Astori. La società viola in primis, stamani, sulle proprie pagine social, ha voluto ricordarlo con un post. Molti sono stati gli attestati di stima e i ricordi, anche dopo tutti questi anni, per quello che per tutti era un uomo comune. L'ultimo, in ordine temporale, a ricordarlo è stato il suo direttore sportivo dal 2016 al 2018, Carlos Freitas. Il direttore portoghese arrivò nell'estate del 2016, con Astori già presente in viola da una stagione. Freitas ha voluto fare un post su Instagram per ricordarlo: "Una vita interrotta prematuramente, però la tua memoria rimarrà. Per sempre Davide". Questa la frase didascalica sotto la foto di Astori