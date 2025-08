FOTO VN – A Nottingham c’è la sciarpa dedicata a Milenkovic/Terminator

In giro per Nottingham si trova una sciarpa con la faccia di Milenkovic e l'occhio robotico! Ecco la foto

Prima di approdare al City Ground, stadio dove questa sera si disputerà l'amichevole tra Nottingham Forest e Fiorentina, ecco cosa si trova in giro per gli store ufficiali dei "Tricky Trees". Una sciarpa interamente dedicata a Nikola Milenkovic, importante ex della sfida odierna. Perché l'occhio robotico? Il difensore è soprannominato "Serbinator" (Serbian Terminator, cioè il Terminator serbo) dai tifosi dei Forest.