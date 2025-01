FOTO – Venuti, rimpatriata viola. Capodanno in compagnia di tre ex compagni

Per Lorenzo Venuti capodanno in compagnia di alcuni ex compagni della Fiorentina

Un anno e mezzo dopo il suo addio alla Fiorentina, Lorenzo Venuti continua a frequentare alcuni dei suoi vecchi compagni. Per Capodanno infatti c'è stata la rimpatriata con Cristiano Biraghi, Luca Ranieri e Rolando Mandragora. L'ex viola, attualmente in forza alla Sampdoria in Serie B, ha passato una serata "fiorentina" per festeggiare l'arrivo del 2025.