FOTO – Ricordate Montiel? L’ex viola non si ferma: giocherà in Finlandia!

Ci pensò Prandelli, nella sue breve parentesi di ritorno, ad assecondare i richiami sempre più insistenti della piazza e a riproporlo in campo. Sempre in Coppa Italia, il 25 novembre 2020 , contro l'Udinese. In quell'occasione in soli 11' giocati trovò la via del goal nei supplementari, sbloccando il risultato e garantendo il passaggio del turno alla Fiorentina. Ora il fantasista spagnolo, ormai venticinquenne, ha firmato un contratto annuale con opzione di un'ulteriore stagione con l' FC Lahti . Non una squadra araba, bensì del campionato finlandese. E non della Serie A, ma della Ykkösliiga, la locale seconda serie.

Calciatore giramondo

Con grandi credenziali e molte aspettative Montiel aveva iniziato una girandola infinita di prestiti. Prima al Vitoria Setubal in Portogallo, poi tornato in Italia per vestire la maglia del Siena in Serie C. Poi il ritorno in Spagna nelle serie minori con l'Atletico Baleares. Lasciata la Fiorentina definitivamente nel 2022, fece ritorno al Mallorca per giocare con la squadra B. Da lì Montiel non si è fermato e ha continuato a percorrere migliaia di chilometri in giro per il mondo. Ancora Spagna con l'Alzira e poi il campionato ungherese, con il Kecskeméti. Ora la nuova avventura, avvicinandosi al Polo Nord, fino in Finlandia.