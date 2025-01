FOTO – Quarta, secondo esordio col River Plate: che amarcord con Pezzella!

Quarta-Pezzella, e la difesa c'è. Che sia Fiorentina, nazionale argentina oppure River Plate, i due ex viola ormai sono affiatatissimi e sono tornati a fare coppia nel secondo esordio del Chino con la maglia del club al quale ha fatto ritorno in questa sessione di mercato. I Millonarios hanno vinto per 1-2 l'amichevole in casa dell'Universidad de Chile, con reti di Manuel Lanzini e Miguel Borja.