FOTO – L’ex viola Diks ha scelto l’Indonesia. Ecco la stretta di mano con Thohir

Kevin Diks, terzino destro che la Fiorentina ha fatto arrivare in Italia prima della fine dell'era Della Valle, non ha avuto molta fortuna in Italia, ma sta conducendo un'ottima seconda parte di carriera in Danimarca, da colonna del Copenhagen. L'olandese di origini indonesiane, però, non ha modo di essere convocato dagli Oranje, dunque, dato che le radici dei nonni glielo consentono, ha scelto di rappresentare l'Indonesia in Nazionale.