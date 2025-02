FOTO – L’ex viola Arthur arrivato al Girona. Eccolo con il suo agente

Nuova avventura per Arthur. L'ex centrocampista della Fiorentina, di proprietà della Juventus, si è trasferito in prestito secco al Girona

Nuova avventura per Arthur. L'ex centrocampista della Fiorentina, di proprietà della Juventus, si è trasferito in prestito secco al Girona. Dopo essere stato fuori rosa per sei mesi a Torino, il brasiliano si rimette in gioco nel campionato dove maggiormente si espresso. Qui sotto la foto del centrocampista con il suo procuratore Federico Pastorello