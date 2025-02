Nonostante la sconfitta del suo Brentford contro il Tottenham, Michael Kayode è molto felice del suo esordio in Premier League

Questo pomeriggio Michael Kayode ha esordito in Premier League con la maglia del Brentford, purtroppo nella sconfitta per 2-0 contro il Tottenham. Queste le sue parole su Instagram per festeggiare il momento: