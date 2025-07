FOTO – E.Pierozzi cambia squadra: è un nuovo calciatore del Benevento

Dopo la promozione in Serie B con il Pescara ai play off con la Ternana, Edoardo Pierozzi cambia maglia. L'ex Fiorentina, dopo l'ultimo anno da tesserato viola, va al Benevento da svincolato: "Il Benevento Calcio comunica di aver raggiunto un accordo con il difensore Edoardo Pierozzi per le sue prestazioni sportive. Il calciatore, classe 2001, ha sottoscritto un contratto che lo legherà al club giallorosso fino al 30 giugno 2028"