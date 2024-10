FOTO – B.Valero ironizza sul patto viola e svela la tattica avversaria del 2017

Borja rispande a Dodo: ecco la lavagna degli avversari prima di affrontare la Fiorentina in Europa League

Ha risuonato in tutto il web la foto che vede raffigurare Dodo nello spogliatoio della Fiorentina davanti al cosiddetto 'patto viola' tra Palladino e i giocatori (QUI FOTO E SPIEGAZIONE). Borja Valero, ex centrocampista viola, ironizza su Instagram mostrando nelle sue storie l'immagine della tattica di un'avversaria in Europa League prima di affrontare proprio la sua Fiorentina. Sulla foto di ogni calciatore sono presenti: età, numero di maglia e altezza. La formazione raffigurata è la seguente: Tatarusanu, Tomovic, G.Rodriguez, De Maio, Milic, Borja Valero, Carlos Sanchez, Cristoforo, Ilicic, Kalinic, Chiesa. Qui la foto: