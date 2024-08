FOTO – Aquilani con la famiglia Barone: “Joe, il tuo ricordo è vivo”

Una serata di emozioni forti per Alberto Aquilani, ex centrocampista viola ed ex allenatore della Primavera della Fiorentina dal 2021 al 2023, quando era ancora in vita il compianto Joe Barone. Come fissato sul profilo Instagram del tecnico, lui e la famiglia Barone hanno passato una serata insieme, in nome del legame che intercorreva tra i due prima del tragico 17 marzo di quest'anno. Per visualizzare il post sul social network è sufficiente cliccare sull'icona.