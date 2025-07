Folorunsho, in arrivo un altro prestito: ad un passo il trasferimento al Cagliari

Come scrive l'Ansa, mancano solo gli ultimi dettagli per ufficialità relativa all'arrivo di Michael Folorunsho al Cagliari. Il club rossoblù e il Napoli avrebbero già trovato l'accordo per il centrocampista classe 1998, due presenze in Nazionale, convocato agli ultimi Europei, e che l'anno scorso ha chiuso la stagione in maglia viola. La formula dovrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto. Il giocatore potrebbe raggiungere presto i nuovi compagni nel ritiro di Ponte di Legno, in Lombardia. Sempre più complicato, invece, l'obiettivo rappresentato da Sebastiano Esposito (su di lui nelle ultime ore è piombato il Parma), ma il club sardo non demorde.