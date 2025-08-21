Flachi: “Fiorentina la sorpresa del campionato. Kean? Il più forte in Italia”

L’ex attaccante della Fiorentina Francesco Flachi, ha parlato a Tuttocagliari.net in vista della sfida di domenica in campionato contro il Cagliari:
Penso che la Fiorentina possa recitare un ruolo da protagonista in campionato. Vedo i viola come la possibile grande sorpresa di questa stagione, anche perché hanno Kean, l’attaccante più forte che gioca in Italia, e un'altra punta come Gudmundsson che, se sta bene, sa essere devastante nell’uno contro uno. In più Dzeko ha carisma e personalità, e può contribuire a migliorare l’aspetto tattico: può fare quasi tutto con l’esperienza che ha accumulato negli anni. E Pioli dispone di uno dei migliori portieri del campionato: De Gea. Infine il centrocampo è altamente qualitativo e in grado di interpretare al meglio le varie fasi di ogni partita. Teniamo inoltre presente che quest’anno in serie A tante big hanno cambiato allenatore, quindi avranno bisogno di un po’ di tempo per ingranare e per trovare i giusti equilibri. A maggior ragione la Fiorentina potrebbe ritagliarsi uno spazio nel panorama nazionale. Certo, anche i toscani hanno preso un nuovo tecnico, ma Pioli è un grande mister e una garanzia assoluta per i tifosi viola.
Lo stadio di Cagliari è sempre ostico per chi affronta i rossoblù. Ma la Fiorentina ha tutte le qualità per fare un’ottima partita. Certo, i viola verranno dall’impegno ravvicinato di Conference League, ma il loro organico è in grado di reggere il peso di più competizioni da disputare nell’arco della stagione. Però dobbiamo anche considerare che le prime partite di campionato sono sempre difficili da decifrare: non sei quasi mai in forma e magari non hai ancora acquisito una chiara identità tattica. Ci sono tante incognite. Difficilmente assisteremo a una gara dai ritmi particolarmente alti. Non so che partita verrà fuori, ma Cagliari e Fiorentina sono squadre tecnicamente valide e, dunque, potenzialmente in grado di dar vita a un incontro appassionante
