Fiorentina-Monza, perché il minuto di silenzio

Su tutti i campi di Serie A, per la terza giornata di campionato, prima del fischio iniziale ci sarà un minuto di silenzio in ricordo di Sven-Goran Eriksson, allenatore scomparso recentemente dopo una lunga lotta contro un tumore al pancreas. L'ex tecnico - sulla panchina della Fiorentina tra il 1987 e il 1989 - aveva commosso il mondo del calcio grazie anche al racconto della sua malattia e al tributo che gli avevano riservato numerose sue ex squadre.