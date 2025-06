Felipe Melo: “Ho amato la Fiorentina, non me ne sarei mai andato”

Una sola stagione vissuta nella Fiorentina, ma un legame d'affetto rimasto forte. A distanza di tanti anni Felipe Melo continua a spendere belle parole per la Viola, anche perchè fu grazie a quella esperienza che la sua carriera prese il volo: Juventus, Galatasaray, Inter e poi un ritorno in Brasile fino al recente ritiro all'età di 41 anni.

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Felipe Melo ha risposto alla domanda su eventuali richieste arrivate dall'Italia dopo l'Inter, e ha detto: “No, anche perché non ho mai aperto la porta. Due sono le squadre italiane che ho amato: la Fiorentina e i nerazzurri. Da Firenze non sarei mai andato via, purtroppo i tifosi non mi hanno mai perdonato di aver lasciato il Franchi per la Juve, ma fui quasi costretto”.