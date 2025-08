Faraoni disoccupato, aspetta una chiamata: “La priorità è restare in Serie A”

Il terzino, in viola per sei mesi, è svincolato dopo l'addio al Verona

Non sono stati sei mesi certamente memorabili, ma per Davide Faraoni quella vissuta a Firenze con la maglia addosso è stata una grande esperienza. Solo un anno e mezzo fa arrivava in riva all'Arno per dare una mano sulla fascia destra considerando l'infortunio di Dodò, adesso, invece, sta vivendo un'estate strana, da disoccupato del calcio. Il suo contratto con l'Hellas Verona è, infatti, scaduto il 30 giugno scorso.