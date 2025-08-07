Viola News
Ex viola: Zaniolo cerca squadra in A, proposto al Bologna. Ma Italiano lo snobba

Dopo il flop alla Fiorentina, l'ex Roma ci riprova: sarà più fortunato nella prossima stagione, posto che riesca a trovare una squadra di A pronta ad ingaggiarlo?
Nicolò Zaniolo vorrebbe tornare in Serie A, ma non sembra trovare sponda dalle squadre più importanti del nostro campionato. Per Zaniolo, negli ultimi sei mesi del 2024/25 in prestito alla Fiorentina, ci sono stati dei sondaggi esplorativi da parte di Benfica, PSV Eindhoven, Oviedo e Sunderland, ma la preferenza del calciatore va all'Italia, anche per mettersi in luce agli occhi del nuovo ct della Nazionale, Gattuso, in vista del Mondiale 2026.

In Italia è stato proposto prima al Torino e poi al Bologna, che però non sembra interessato. Infatti, dopo aver riportato in Italia gli attaccanti Immobile e Bernardeschi, i dirigenti rossoblù Sartori e Di Vaio hanno altri piani per rinforzare la squadra allenata dall'altro ex viola Vincenzo Italiano. Lo riporta Calciomercato.com.

