Ex viola: Zaniolo cerca squadra in A, proposto al Bologna. Ma Italiano lo snobba

Nicolò Zaniolo vorrebbe tornare in Serie A, ma non sembra trovare sponda dalle squadre più importanti del nostro campionato. Per Zaniolo, negli ultimi sei mesi del 2024/25 in prestito alla Fiorentina, ci sono stati dei sondaggi esplorativi da parte di Benfica, PSV Eindhoven, Oviedo e Sunderland, ma la preferenza del calciatore va all'Italia, anche per mettersi in luce agli occhi del nuovo ct della Nazionale, Gattuso, in vista del Mondiale 2026.
Dopo il flop alla Fiorentina, l'ex Roma ci riprova: sarà più fortunato nella prossima stagione, posto che riesca a trovare una squadra di A pronta ad ingaggiarlo?
In Italia è stato proposto prima al Torino e poi al Bologna, che però non sembra interessato. Infatti, dopo aver riportato in Italia gli attaccanti Immobile e Bernardeschi, i dirigenti rossoblù Sartori e Di Vaio hanno altri piani per rinforzare la squadra allenata dall'altro ex viola Vincenzo Italiano. Lo riporta Calciomercato.com.
