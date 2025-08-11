Ex viola, Sondaggio Siviglia per Cutrone: possibile offerta in prestito con riscatto

Il Siviglia ha sondato Patrick Cutrone del Como, con Genoa e Pisa interessati. Possibile prestito con diritto di riscatto in arrivo.

L’avventura di Patrick Cutrone al Como potrebbe essere vicina alla conclusione. Nelle ultime ore, come riportato da Sky Sport , il club spagnolo del Siviglia ha effettuato un sondaggio per l’attaccante, ex Milan e Fiorentina.

Al momento non è stata presentata alcuna proposta ufficiale, ma il Siviglia ha iniziato a esplorare la possibilità di un trasferimento. La strategia del club andaluso sarebbe quella di avanzare un’offerta per un prestito con diritto di riscatto nelle prossime settimane.