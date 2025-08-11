Ex viola, Sondaggio Siviglia per Cutrone: possibile offerta in prestito con riscatto

Oltre al Siviglia, anche Genoa e Pisa hanno mostrato interesse per Cutrone, che potrebbe quindi lasciare il Como nelle prossime settimane.
L’avventura di Patrick Cutrone al Como potrebbe essere vicina alla conclusione. Nelle ultime ore, come riportato da Sky Sport, il club spagnolo del Siviglia ha effettuato un sondaggio per l’attaccante, ex Milan e Fiorentina.
Al momento non è stata presentata alcuna proposta ufficiale, ma il Siviglia ha iniziato a esplorare la possibilità di un trasferimento. La strategia del club andaluso sarebbe quella di avanzare un’offerta per un prestito con diritto di riscatto nelle prossime settimane.
Oltre al Siviglia, anche Genoa e Pisa hanno mostrato interesse per Cutrone, che potrebbe quindi lasciare il Como nelle prossime settimane.
