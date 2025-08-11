Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS altre news ex viola Ex viola, Sondaggio Siviglia per Cutrone: possibile offerta in prestito con riscatto

altre news

Ex viola, Sondaggio Siviglia per Cutrone: possibile offerta in prestito con riscatto

Cutrone
Il Siviglia ha sondato Patrick Cutrone del Como, con Genoa e Pisa interessati. Possibile prestito con diritto di riscatto in arrivo.
Redazione VN

L’avventura di Patrick Cutrone al Como potrebbe essere vicina alla conclusione. Nelle ultime ore, come riportato da Sky Sport, il club spagnolo del Siviglia ha effettuato un sondaggio per l’attaccante, ex Milan e Fiorentina.

Al momento non è stata presentata alcuna proposta ufficiale, ma il Siviglia ha iniziato a esplorare la possibilità di un trasferimento. La strategia del club andaluso sarebbe quella di avanzare un’offerta per un prestito con diritto di riscatto nelle prossime settimane.

LEGGI ANCHE

Oltre al Siviglia, anche Genoa e Pisa hanno mostrato interesse per Cutrone, che potrebbe quindi lasciare il Como nelle prossime settimane.

Leggi i
commenti
Altre news: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA