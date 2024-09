Ex viola: Pioli firma la risoluzione con il Milan e raggiunge Ronaldo in Arabia

Stefano Pioli firmerà la risoluzione con il Milan e poi tornerà in panchina: raggiunge Cristiano Ronaldo all' Al Nassr

Come appreso dal nostro Fabrizio Romano, accordo vicino con Stefano Pioli, pronto a diventare il nuovo allenatore dell’Al Nassr di Cristiano Ronaldo. L’ex allenatore del Milan firmerà la risoluzione coi rossoneri e poi si trasferirà in Arabia Saudita. Nuova avventura in panchina dunque per l'ex allenatore della Fiorentina.