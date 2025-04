Ex viola, Osvaldo torna in campo: farà parte di una squadra dilettantistica

L'ex attaccante della Fiorentina, ma anche di Atalanta, Lecce, Bologna, Roma, Juventus ed Inter, Daniel Pablo Osvaldo torna sul rettangolo verde. E lo fa con una squadra dilettantistica, l'Huracan Senior, dopo cinque anni dal suo addio al calcio giocato. Proprio nella giornata odierna il debutto con la nuova maglia, con tanto di gol, come racconta tuttomercatoweb.com. Un amore, quello con il pallone, che va di pari passo con l'altra grande passione di Osvaldo, ovvero la musica. "Da quando ho smesso di essere un calciatore professionista sono l'uomo più felice del mondo, perché posso fare musica in libertà", ha detto recentemente lo stesso ex attaccante gigliato.