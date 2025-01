Ex viola, Olivera risolve il contratto con l’A.C. Trento Primavera. Il motivo

"A.C. Trento 1921 comunica che, a seguito di una decisione presa di comune accordo, il sig. Ruben Olivera non ricoprirà più il ruolo di Allenatore della squadra Primavera. La separazione avviene per motivi strettamente familiari che hanno reso difficile per il tecnico proseguire il suo impegno con il Club. A.C. Trento 1921 desidera ringraziare l’Allenatore per la passione e la dedizione dimostrata in questi mesi. A Ruben Olivera vanno i migliori auguri per il futuro personale e professionale".