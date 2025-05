Ex viola, nuova avventura per Behrami: da commentatore a ds del Watford!

Come si apprende dal sito dell'emittente televisiva svizzera RSI, Valon Behrami, ex centrocampista tra le altre della Fiorentina, sarà il nuovo direttore sportivo del Watford in Inghilterra.

Si tratta di un ritorno, dato che ha giocato nelle fila degli Hornets per poi andare all'Udinese otto anni fa. Il Watford, di proprietà dei Pozzo, punta a risalire in Premier League vincendo la Championship, la Serie B inglese, e tenterà di farlo con Behrami come nuovo direttore sportivo. Non ci sarà più dunque lo svizzero a commentare la prossima Serie A.