Pietro Terracciano, ex portiere della Fiorentina e ora in forza al Milan, è stato protagonista di un episodio sfortunato durante l’amichevole odierna contro il Leeds United ---> LEGGI CALENDARIO, RISULTATI E MARCATORI DELLE AMICHEVOLI ESTIVE DELLE SQUADRE DI SERIE A
Terracciano protagonista in negativo. Il suo errore condanna il Milan al pareggio
L’ex portiere della Fiorentina Pietro Terracciano protagonista di un errore nell’amichevole Milan-Leeds, che ha portato al pareggio degli inglesi.
Il Milan aveva sbloccato il match al 31’ grazie al gol di Santiago Gimenez, mantenendo il vantaggio fino al 67’. A quel punto, però, il giocatore del Leeds Stach ha calciato dal vertice dell’area di rigore verso la porta difesa dall’ex viola. Il tiro non è stato particolarmente insidioso, ma Terracciano non è riuscito a respingerlo, consentendo così agli inglesi di trovare il gol del definitivo 1-1. (QUI SOTTO IL VIDEO)
