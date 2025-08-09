Terracciano protagonista in negativo. Il suo errore condanna il Milan al pareggio

Pietro Terracciano , ex portiere della Fiorentina e ora in forza al Milan , è stato protagonista di un episodio sfortunato durante l’amichevole odierna contro il Leeds United ---> LEGGI CALENDARIO, RISULTATI E MARCATORI DELLE AMICHEVOLI ESTIVE DELLE SQUADRE DI SERIE A

Il Milan aveva sbloccato il match al 31’ grazie al gol di Santiago Gimenez, mantenendo il vantaggio fino al 67’. A quel punto, però, il giocatore del Leeds Stach ha calciato dal vertice dell’area di rigore verso la porta difesa dall’ex viola. Il tiro non è stato particolarmente insidioso, ma Terracciano non è riuscito a respingerlo, consentendo così agli inglesi di trovare il gol del definitivo 1-1. (QUI SOTTO IL VIDEO)