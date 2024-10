Ex viola, Laurini torna a giocare: ha accettato un club di Promozione toscana

Il richiamo del campo si è rivelato troppo forte per il 35enne Laurini

Vincent Laurini, ex terzino destro della Fiorentina che ha giocato in Italia anche con le maglie di Empoli e Parma, ha deciso di tornare a giocare a calcio. Il francese classe 1989, che era diventato dopo aver smesso osservatore dell'Empoli, ha accettato di entrare a far parte della rosa del Pietrasanta, club che milita nel campionato di Promozione. Insieme a Laurini, dall'altra parte del campo, agirà anche l'ex Juve, Chievo e SPAL Federico Mattiello.