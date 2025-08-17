Ex viola, Lamberto Boranga torna tra i pali a… 82 anni: “Niente figuracce”

Si è espresso così al Corriere dell'Umbria: "Ho cominciato a giocare a Trevi e, siccome ero troppo bravo in attacco e non ce n'era per nessuno, mi hanno messo in porta. Durante un convegno organizzato per presentare il mio libro ‘Parare la vecchiaia’ , mi hanno proposto di tornare lì dove tutto era iniziato e, alla fine, ho detto 'vai, proviamo'".

L'ex calciatore, nonché lunghista italiano, ha dichiarato di "non voler fare figuracce perché le cose si fanno per bene o meglio non farle per niente". Ha poi continuato: "Dopo qualche tentennamento iniziale, mi sono fatto trascinare e ho iniziato a prepararmi a dovere perchè, come dicevo, non mi va di lasciare nulla al caso. Ed eccomi qui: mi sto allenando con Marco Bonaiuti a Bastia Umbra per poter dire ancora la mia. La Trevana ha voglia di fare bene, ha tanto entusiasmo e la visibilità che i media garantiranno per il mio ritorno in campo a 82 anni sarà utile anche a Trevi che è bellissima ma ha bisogno di pubblicità".