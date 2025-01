Ex viola, Lafont in profonda crisi al Nantes: “E’ in depressione”

In Francia parlano di quasi depressione per Alban Lafont, ex portiere della Fiorentina che ha militato in viola nella stagione 2018-2019. L'estremo difensore classe 1999 è scivolato indietro nelle gerarchie del Nantes, compagine che lo aveva appunto prelevato dal club gigliato, finendo sempre in panchina. Insieme al suo entourage ha provato a trovare anche una soluzione alternativa cercando una nuova squadra, ma al momento senza successo. In Francia parlano di "profonda tristezza e quasi depressione" per il portiere che anche in viola non aveva certo entusiasmato.