Ex viola, Igor “immenso” contro il City. Il Brighton lo celebra

Un video con tutti i migliori interventi della gara contro il Manchester City. L'account Instagram del Brighton celebra la gara dell'ex viola Igor, vinta per 2-1 contro la squadra di Guardiola. Chiusure su Haaland e Savinho, una tranquillità olimpica in uscita e impostazione: in una parola: "Immenso". Sicuramente una delle migliori prestazioni da quando il centrale brasiliano si è trasferito in Inghilterra ormai oltre un anno fa. Dopo un anno di rodaggio, quest'anno per lui è arrivato l'upgrade.