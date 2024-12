Ex viola, è Hancko l’obiettivo numero uno della Juve per gennaio

Assalto della Juve all'ex viola David Hancko. I bianconeri hanno deciso, e a gennaio proveranno in tutti i modi a strappare il difensore slovacco al Feyenoord per consegnare a Motta quel rinforzo in difesa che s'è reso necessario a gennaio dopo gli infortuni capitati a Bremer e Cabal. Come riporta La Gazzetta dello Sport, alla vigilia della sfida contro l'Aston Villa Cristiano Giuntoli era a Manchester per assistere dal vivo a una partita del difensore ex Fiorentina e in quella occasione s'è convinto una volta di più della bontà delle sue qualità. Per facilitare la trattativa, la Juve può giocarsi la carta Facundo Gonzalez, centrale mancino come Hancko attualmente in prestito proprio al club Feyenoord. La società olandese è intenzionata a riscattare il calciatore e quei sei milioni di euro necessari per acquistare l'ex Sampdoria potrebbero essere un buon acconto per chiudere la trattativa Hancko.